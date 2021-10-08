Robot Kaynak Operatörü İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Robot Kaynak Operatörü görev tanımı nedir, Robot Kaynak Operatörü ne iş yapar, Robot Kaynak Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Robot Kaynak Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Robot Kaynak Operatörü Tanımı;

kaynakçılar, kaynağın derz gereksinimleri için doğru şekilde boyutlandırılması, kaynak geçişlerinin miktarının en aza indirilmesi ve genişleyen ve bozulmaya yol açabilecek çevredeki metalin ısınmasını en aza indirmek için işlemi hızlı bir şekilde tamamlayacak şekilde ayarlanır.

Robot Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Robot Kaynak Operatörü Maaşları

Robot Kaynak Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Robot Kaynak Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Robot Kaynak Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Robot Kaynak Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması gerekiyor.

Robot Kaynak Operatörü Ne İş Yapar?

Robot Kaynak Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

kaynak geçişlerinin miktarının en aza indirilmesi ve genişleyen ve bozulmaya yol açabilecek çevredeki metalin ısınmasını en aza indirmek için işlemi hızlı bir şekilde tamamlayacak şekilde yapan kişidir.

Robot Kaynak Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Robot Kaynak Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Robot Kaynak Operatörü mesleğinin meslek kodu 7212.44 olarak belirlenmiştir



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