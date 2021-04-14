Robot köpek Spot'un sokaktaki yürüyüşü görenlerin ilgi odağı haline geldi!
Boston Dynamics'in ürettiği robot köpek modellerini kullanmak isteyen New York Polis Departmanı modelleri test etmeye başladı. Spot ismini koydukları uzayan kol eklentisine sahip robot köpeği sokakta gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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14 Nisan 2021 Çarşamba 16:52
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