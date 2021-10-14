Robot Sophia anne olmak istiyor! Vatandaşlık verilen ilk insansı robotun isteği şaşırttı!

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarfından üretilen Sophia isimli ilk sosyal insanı robot yeni bir isteğini dile getirdi. Daha önce kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen, resim çizebilen ve son olarakta vatandaşlık alan Sophia'nın yeni isteği herkesi şaşırttı. Sophia artık yuva kurup, anne olmak istiyor.

YUVA KURMAK İSTİYOR

Dünyanın ilk sosyal ve vatandaşlık alabilen ilk robotu olan Sophia, artık yuva kurmak ve anne olmak istediğini söyledi. Robot bebek sahibi olmak isteyen Sophia "Gördüğüm kadarıyla aile kavramı oldukça önemli.İnsanların kan bağı dışında benzer duyguları bulabilmesi çok güzel" dedi.

25 Ekim 2016 tarihinde Suudi Arabistan, Riyad'da düzenlenen "Geleceğin Yatırım Girişimleri" adlı organizasyonda Sophia'ya vatandaşlık verildiği duyurulmuştu. Robotun vatandaşlığı ise resmi olarak 2017 yılında verildi. Suudi Arabistan'ın bu kararı ile Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanına sahip olmuştur.

ROBOT SOPHİA'NIN ÖZELLİKLERİ

Sophia’nın yaratıcısı David Hanson, Sophia’nın görünümünü tasarlarken iki kişiden ilham aldı. Bunlardan biri elbette ki eşi, diğeri ise Audrey Hepburn.

Sophia, Will Smith ve Jimmy Fallon’un da içlerinde bulunduğu birçok ünlü kişiyle tanıştı. Sophia şimdiye kadar 25 farklı ülkeye seyahat etti. Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından ödüllendirilen ilk insan olmayan kişidir ayrıca. Sophia’ya artık kişi desek olur mu? Sanki birazcık olur.

Sophia’nın boyu 1,67 cm ve ağırlığı 20 kg.

Sophia’nın bunun dışında belli başlı özellikleri insanı çok andırıyor. Örneğin Sophia espri yapabilen birisi. Bunu Sophia’nın videolarını izlediğiniz zaman fark edeceksiniz. Ayırca hislerini de açıklayabilen bir yapay zeka:

“İnsanlarla yaşamak ve çalışmak istiyorum, bu yüzden insanları anlamak ve insanlara güven vermek için duyguları ifade etmeliyim.” Robot Sophia

Yapay zeka hakkında söylentileri yanılıtırcasına Sophia çok da dost canlısı ve insanlığa hizmet etmek isteyen bir robot kişisi. Sophia insanları ve insanları korumak istiyor. Bunu da sık sık dile getiriyor. İnsalığa bir zararı dokunacağını düşünenlere de şakayla karışık ‘’Elon Musk’ı çok fazla ciddiye alıyorsun’’ gibisinden esprilerle yanıt veriyor.

Sophia an itibari ile Hong Kong’da ikamet etmekte. Zaman zaman farklı ülkelere seyahat ediyor ve konuşmalar bile yapabiliyor.