Robot Sophia STEM Zirvesi için Türkiye'de

Türkiye'de eğitimin kalitesini önemli ölçüde arttırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir iş birliğine imza atıldı. UNESCO, Mektebim Okulları ve INTED iş birliği ile gerçekleştirilen "STEM üzerine En İyi Uygulama Müfredatı ve Okulları Projesi" zirvesinin dikkat çeken konuklarından biri de yapay zekâ teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot Sophia oldu.

UNESCO, Mektebim Okulları ve INTED bilim ve teknolojik gelişmelerin öne çıktığı günümüzde eğitimin de farklılaşması ve iyileştirilmesi gerektiği bilinciyle önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye'de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesini önemli ölçüde arttırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan "STEM üzerine En İyi Uygulama Müfredatı ve Okulları Projesi" Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi kapsamında tanıtıldı. Proje ile Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında STEM alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, Singularity NET CEO'su Ben Goertzel, OKRA Technology CEO'su Loubna Bouarfa ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak "Türkiye'nin Milli Eğitim ve Teknoloji Hamlesinde STEM'in Rolü" üzerine görüşlerini paylaştılar.

GELENEKSEL OKUR-YAZARLIK SINIRLARI AŞILACAK

UNESCO IBE'nin tüm dünyaya STEM eğitiminde rol model olacak bu projeyi Mektebim okullarıyla birlikte hayata geçirmesinin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak şunları söyledi:

"Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında disiplinler arası iş birliğini ele alan yaklaşım birçok ülkenin eğitim politikalarının temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüştürülen bir STEM müfredatının geliştirilmesi ve ülkemizi STEM alanında dünyanın uygulama merkezlerinden biri haline getirme haline getirme vizyonuyla UNESCO ile önemli bir iş birliğine imza attık. Dünümüzün, bugünümüzün ve en önemlisi geleceğimizin hayattaki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızdan geçtiği fikrini içselleştirerek, onları bugünden yeni çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirmek üzere çaba göstermekten asla yorulmayacağız. Endüstri 4.0'ın doğuşuna şahitlik eden bizlerin bu çağın kalkınma trendleri konusunda bilinçli, içinde yaşadığı dünyanın koşullarını okuyabilen, yenilikçi, genç nüfusa ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla STEM alanında eğitim almış nitelikli insan gücünü yetiştirmek hem ülkemiz hem de dünyamız için büyük bir yatırım olacaktır. Geleneksel okur-yazarlık tanımlarının belirlediği sınırları aşarak çok yönlü bir bakış açısının benimsenmesi ve disiplinlerarası düşünmenin teşviki bu anlamda kurulacak olan uygulama merkezimizin temellerini oluşturacak. Bütün bunların ışığında gençlerimize sağlam bir STEM altyapısı kazandırmak ve onları değişen dünyaya hazırlamak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

"YATIRIM YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİSİ"

UNESCO ile birlikte projeyi geliştiren INTED isimli kuruluşun CEO'su Gökhan Coşkun ise STEM eğitimi adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Eğitim, ülkemizin bilim ve teknoloji çağında geri kalmaması ve dahası rol model bir ülke haline gelmesi adına yatırım yapılması gereken en önemli alanlardan birisi. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi için büyük düşünen, büyük hayaller kuran ve büyük işler başaran mutlu öğrenciler yetiştirmeye ihtiyacımız var. UNESCO ve Mektebim Okulları ile birlikte bu vizyonu gerçekleştirmek üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

YAPAY ZEKÂ ROBOTU SOPHİA YENİDEN İSTANBUL'DA

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri de yapay zekâ teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot Sophia oldu. STEM projesi için özel olarak Türkiye'ye gelen Robot Sophia proje hakkında görüşlerini paylaştı.

Gelişmiş teknolojilerin ileride herkes için çok yararlı olacağını ifade eden Robot Sphia,"Dünya çapındaki bütün çocukların bu teknolojinin gelişmesinde rol almasının sağlanması amaçlanmakta. Yapay zekâ hakkında herhangi en ufak bir fikre sahip olan kişilerin bilgilerinin paylaşılabileceği bir platform oluşturacağız" dedi.

DHA