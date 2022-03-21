Robotik Sistemler Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Robotik Sistemler Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Robotik Sistemler Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Robotik Sistemler Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Robotik Sistemler Operatörü Tanımı;
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Robotik Sistemler Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Robotik Sistemler Operatörü Maaşları
Robotik Sistemler Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Robotik Sistemler Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Robotik Sistemler Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.84
Meslek Adı :
Robotik Sistemler Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Robotik sistem uygulamalarını yürüten, robotik sistem süreçlerindeki mühendislik uygulamalarına katkı veren , robotik sistemlerin bakımını yapan ve onarımına katkı veren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Robotik Sistemler Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)İş organizasyonu yapmak,
b)Robotik sistem uygulamalarını yürütmek,
c)Robotik sistem süreçlerinde mühendislik uygulamalarına katkı vermek,
d)Robotik sistemlerin bakım ve onarımlarını yürütmek,
e)Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Robotik Sistemler Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Robotik Sistemler Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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