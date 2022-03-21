Robotik Sistemler Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Robotik Sistemler Operatörü görev tanımı nedir, Robotik Sistemler Operatörü ne iş yapar, Robotik Sistemler Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Robotik Sistemler Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Robotik Sistemler Operatörü Tanımı;

__

Robotik Sistemler Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Robotik Sistemler Operatörü Maaşları

Robotik Sistemler Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Robotik Sistemler Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Robotik Sistemler Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.84

Meslek Adı :

Robotik Sistemler Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Robotik sistem uygulamalarını yürüten, robotik sistem süreçlerindeki mühendislik uygulamalarına katkı veren , robotik sistemlerin bakımını yapan ve onarımına katkı veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Robotik Sistemler Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,

b)Robotik sistem uygulamalarını yürütmek,

c)Robotik sistem süreçlerinde mühendislik uygulamalarına katkı vermek,

d)Robotik sistemlerin bakım ve onarımlarını yürütmek,

e)Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?