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Robotik Sistemler Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Robotik Sistemler Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Robotik Sistemler Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Robotik Sistemler Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.84

Meslek Adı : Robotik Sistemler Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Robotik sistem uygulamalarını yürüten, robotik sistem süreçlerindeki mühendislik uygulamalarına katkı veren , robotik sistemlerin bakımını yapan ve onarımına katkı veren kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Robotik Sistemler Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,
b)Robotik sistem uygulamalarını yürütmek,
c)Robotik sistem süreçlerinde mühendislik uygulamalarına katkı vermek,
d)Robotik sistemlerin bakım ve onarımlarını yürütmek,
e)Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak,
   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Robotik Sistemler Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.14” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Ham Petrol) mesleği için “3117.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Robotik Sistemler Operatörü Meslek Kodu “3119.84” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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