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Robotlar ülkesi Japonya'da reşitlik yaşı düşürüldü!

Japonya'da medeni kanunla 146 yıl sonra reşit olma yaşı indirildi. Bu durum oy kullanımını engellemeyecek.

Robotlar ülkesi Japonya'da reşitlik yaşı düşürüldü!

Japonya, 1876 yılında imparatorluk hükümeti tarafından 20 olarak belirlenen, 1896'da medeni kanuna giren reşit olma yaşını 18'e düşürdü. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan kanun değişikliğinin ardından 18 ve 19 yaşlarındaki nüfus için yeni yasal sorumluluklar doğacak. 

Robotlar ülkesi Japonya'da reşitlik yaşı düşürüldü!

Yapılan kanun değişikliği oy kullanımını etkilemeyecek. Düzenlemeden önce cinayet dışındaki suçlardan kovuşturmaya tabi tutulmayan 20 yaşından küçük kişiler, reşit olma yaşının düşürülmesiyle hırsızlık veya tecavüz gibi suçlardan yargılanabilecek. Ayrıca 18 ve 19 yaşındaki suçluların tam adlarının ve yüzlerinin medya organlarında yayınlanabilmesinin önünü açılacak.  18 yaş ve üstü erkekler ve 16 yaş ve üstü kadınların ebeveyn izni ile evlenebildiği ülkede, yapılan değişiklikler ile kadınlar için yasal minimum evlilik yaşı 18 olacak ve 20 yaşın altındaki kişilere yönelik alkol, sigara ve bahis yasağı sürecek.

Robotlar ülkesi Japonya'da reşitlik yaşı düşürüldü!

BAZI KESİMLER ENDİŞELİ

Oy kullanma yaşının 18 olduğu ülke Japonya, 18 ve 19 yaşlarındaki bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını hedefleyen yeni yasal düzenleme, genç nüfusun ebeveyn izni olmadan  tüketici sözleşmelerine imza atması, daha kolay şekilde dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği nedeniyle bazı kesimler tarafından endişe ile karşılanıyor.

Robotlar ülkesi Japonya'da reşitlik yaşı düşürüldü!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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