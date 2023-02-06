Robson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robson 30 Mayıs 1991 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robson dos Santos Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robson'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robsonboyu ve yaşı kaç

Robson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AA Anapolina

1 Mayıs 2012 yılında São Caetano B

1 Ağu 2012 yılında Comercial-SP

1 Kasım 2012 yılında São Caetano B

1 Ocak 2013 yılında Ferroviária

1 Mayıs 2013 yılında São Caetano B

1 Haziran 2013 yılında São Caetano

1 Ocak 2016 yılında Paraná

9 Eylül 2016 yılında São Paulo

22 Mart 2017 yılında Paraná

21 Aralık 2017 yılında Bangkok Utd.

8 Temmuz 2019 yılında Coritiba FC

3 Mart 2021 yılında Fortaleza

6 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Robson kimdir

Robson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robson şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robson nereli

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