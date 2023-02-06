Robson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robson 9 Temmuz 2000 tarihinde Cordeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robson Luiz dos Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Robson'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robson şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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