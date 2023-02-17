Rocco Ascone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Ascone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rocco Ascone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rocco Ascone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rocco Ascone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Ascone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocco Ascone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocco Ascone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocco Ascone 12 Eylül 2003 tarihinde Villeneuve-d'Ascq şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocco Ascone Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Rocco Ascone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rocco Ascone'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rocco Asconeboyu ve yaşı kaç

Rocco Ascone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocco Ascone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Rocco Ascone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocco Ascone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2021 yılında LOSC Lille B

31 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2023 yılında LOSC Lille

Rocco Ascone kimdir

Rocco Ascone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocco Ascone şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LOSC Lille

Rocco Ascone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rocco Ascone nereli

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