Rocco Reitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Reitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocco Reitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocco Reitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocco Reitz 29 Mayıs 2002 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocco Reitz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Rocco Reitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VV St. Truiden futbol takımında oynamaktadır. VV St. Truiden takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rocco Reitz'nin VV St. Truiden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rocco Reitz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reitz_rocco/

Rocco Reitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocco Reitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rocco Reitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocco Reitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2019 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2020 yılında Gladbach

3 Ağu 2021 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2022 yılında Gladbach

17 Ocak 2023 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2023 yılında Gladbach

Rocco Reitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocco Reitz şuan VV St. Truiden takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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