Rocco Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocco Romeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocco Romeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocco Romeo 25 Mart 2000 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Rocco Romeo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocco Romeo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Rocco Romeo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rocco Romeo'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rocco Romeo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_roccoromeo

Rocco Romeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocco Romeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rocco Romeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocco Romeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında TFC Academy

15 Eylül 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında TFC Academy

1 Ocak 2018 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2018 yılında TFC Academy

1 Ocak 2019 yılında Toronto FC II

31 Ocak 2019 yılında HB Köge

30 Haziran 2019 yılında Toronto FC II

21 Ocak 2020 yılında Toronto

13 Ağustos 2020 yılında HB Köge

30 Haziran 2021 yılında Toronto

30 Temmuz 2021 yılında Valour FC

30 Kasım 2021 yılında Toronto

4 Şubat 2022 yılında Valour FC

16 Ocak 2023 yılında Vancouver FC

Rocco Romeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocco Romeo şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Rocco Romeo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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