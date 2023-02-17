Rocco Zikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Zikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocco Zikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocco Zikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocco Zikovic 21 Ocak 2005 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Rocco Žiković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocco Zikovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Rocco Zikovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rocco Zikovic'nin FC Liefering ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Rocco Zikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocco Zikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rocco Zikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocco Zikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında Istra 1961 Jgd

1 Temmuz 2020 yılında Istra 1961 U17

26 Ocak 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2023 yılında FC Liefering

Rocco Zikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocco Zikovic şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rocco Zikovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Funtana (2011-2017), Istra 1961 (2017-2021), RB Salzburg(2021- ...)

Hırvatistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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