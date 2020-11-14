Rock müziğin güçlü sesi Teoman: "Sırf müzisyenler geçinebilsin diye yapıyorum"

Bir süredir sahnelerde uzak duran 52 yaşındaki rock müziğin güçlü seslerinden Teoman, yakın zamanda konseri olduğu müjdesini verirken, salgın sürecinin müzik piyasasını olumsuz etkilediğinden dem vurdu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlerin, "Uzun zamandır sahilde göremiyoruz sizi" sorusuna Teoman, "Spor falan yapmıyorum" dedi.

Yakın zamanda konser veya proje var mı sorusuna ise Teoman: "Yarın Konya'ya gidiyorum. Bu dönemde konserlerde para kazanılmayacak ama müzisyenler geçinebilsin diye konser veriyorum." şeklinde konuştu.