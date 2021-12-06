Rock müziğinin yıldızı Teoman'ın hayalleri gerçek oldu! Takipçilerini 24 yıl önceye götürdü! Gören tanıyamadı

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Ünlü şarkıcı, yaptığı son paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

"NE OLMAK İSTİYORUM BİLİYOR MUSUN?"

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayınladı.

TEOMAN STÜDYO ALBÜMLERİ

Teoman (1996)

O (1998)

Onyedi (2000)

Gönülçelen (2001)

Teoman (2003)

En Güzel Hikayem (2004)

Renkli Rüyalar Oteli (2006)

İnsanlık Halleri (2009)

Aşk ve Gurur (2011)

Eski Bir Rüya Uğruna... (2015)

Gecenin Sonuna Yolculuk (2021)

Toplama albümler

Best of Teoman (2004)

Söz Müzik Teoman (2007)

Yavaş Yavaş (2014)

Koyu Antoloji (2018)

Teoman ve Piyano (2021)

Remiks:

Remixler (2001)

İstanbul'da Sonbahar Remixler (2001)

Remixler 1 (2001)

Duş Remixler (2001)

Ruhun Sarışın (2001)

Aşk ve Gurur Remixler (2001)

Video klipler:

"İstanbul'da Sonbahar"

"Tek Başına Dans"

"Dursun Dünya"

"Kupa Kızı Ve Sinek Valesi"

"En Güzel Hikayem"

"Renkli Rüyalar Oteli"

"Rüzgar Gülü"

"Ruhun Sarışın"

"Çoban Yıldızı"

"Aşk Kırıntıları"

"Kadınım"

"Duş"

"Rapsodi İstanbul"

"Sensiz Olmaz"

"On Yedi"

"İki Yabancı"

"Bazı Yalanlar"

"Gemiler"

"Ne Ekmek Ne de Su"

"Sus Konuşma"

"O"

"Uykusuz Her Gece"

"Paramparça"

"Papatya (akustik)"

"Gönülçelen"

"Nefes Nefese"

"Sevişirdik Bazen"

"Serseri"

"N'apim Tabiatim Böyle"

"Limanında"

