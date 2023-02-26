Rockshell Antwi Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rockshell Antwi Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rockshell Antwi Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rockshell Antwi Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rockshell Antwi Osei 21 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rockshell Antwi Osei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Rockshell Antwi Osei'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rockshell Antwi Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rockshell Antwi Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rockshell Antwi Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rockshell Antwi Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rockshell Antwi Osei şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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