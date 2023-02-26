Rockson Renteria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rockson Renteria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rockson Renteria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rockson Renteria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rockson Renteria 25 Ekim 2001 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rockson Alexander Renteria Ovando şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rockson Renteria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Rockson Renteria'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rockson Renteria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rockson Renteria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rockson Renteria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rockson Renteria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Uni. Católica B

1 Ağustos 2020 yılında Cuniburo FC

30 Ekim 2020 yılında Uni. Católica B

1 Kasım 2020 yılında Uni. Católica

Rockson Renteria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rockson Renteria şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.