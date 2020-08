Rocky film serisinin en çok gişe yapan filmi olan Rocky 4 filmi TV'de ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin yönettiği ve baş rolünü Talia Shire paylaştığı ABD yapımı spor-dram filmi gişe rekorları kırmış bir filmdir. Yayınlandığında izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Rocky 4 filmi konusu nedir? Oyuncuları isimleri | Nerede çekildi? Filmi müzikleri? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte film hakkında tüm merak ettikleriniz.

ROCKY 4 FİLM KONUSU NEDİR?

Filmde boksör Rocky Balboa, Clubber Lang ile ikinci kez dövüşüp rövanşı kazandıktan sonra boks'tan emekli olmuştur ve ailesi ile birlikte daha sakin bir hayat sürdürmektedir. Ancak Sovyetler Birliği'nin en iyi boksörü ve en iyi atleti Ivan Drago, Balboa ile dövüşmek ister ve meydan okur. Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Apollo Creed onun yerine mücadele etmeye karar verir. Ancak Apollo,Drago ile olan maçında öldürülür. Rocky arkadaşının intikamını almak ve ülkesinin onurunu savunmak için Rusya'da Drago ile maç etmeye karar verir.

Film, Rocky serisinin en başarılı girişini yapmış gişede 300 milyon dolar kazandırmıştı. Bu film Carl Weathers'ın seride son kez göründüğü film olarak kayıtlara geçmiştir. Filmin başarısı, 16 Kasım 1990'da yayınlanan beşinci filminin yapılması sağladı. Kamera arkasında da Stallone’yi gördüğümüz filmin kadrosunda, bir 80’ler klasiği olan Brigitte Nielsen de yer alıyor. Öte yandan bu filmin müziği olan ve Survivor tarafından yapılan Eye of the Tiger şarkısı da, dönemin unutulmazları arasına girmiştir.

Bu filmin olayları, Apollo Creed'in oğlu Donnie'nin, Ivan Drago'nun oğlu Viktor ile dövüşmeye zorlandığı Creed II'nin konusunun arka planı olarak hizmet ediyor.

ROCKY 4 OYUNCULARI İSİMLERİ

- Sylvester Stallone (Rocky Balboa)

- Talia Shire (Adrian)

- Burt Young (Paulie)

- Carl Weathers (Apollo Creed)

- Brigitte Nielsen (Ludmilla)

- Tony Burton (Duke)

- Michael Pataki (Nicoli Koloff)

- Dolph Lundgren (Ivan Drago)

- George Rogan - Sergei Igor Rimsky

- James "Canonball" Green - Manuel Vega

ROCKY 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Rusya'dan çekim izni alamayan film ekibi, Rocky 4 filminin antrenman çekimlerini ABD'nin Wyoming eyaletinde çekmiştir.

ROCKY 4 FİLM MÜZİKLERİ

Rocky 4 filminin müzikleri tüm dünyada ilgili görmüş ve izleyicilerin odağında olmuştur. İşte o müzikler:

- Survivor – Burning Heart

- James Brown – Living in America

- Robert Tepper – No Easy Way out

- Vince DiCola – War

- Vince Dicola – Training Montage

- Hearts on Fire – John Cafferty

- Double or Nothing – Gladys Knight & Kenny Loggins

- Man Against the World – Survivor

- Hearts on Fire – John Cafferty & the Beaver Brown Band

- The Sweetest Victory – Touch

- Eye of the Tiger – Survivor (Rocky III)