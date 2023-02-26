Rocky Dwamena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocky Dwamena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocky Dwamena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocky Dwamena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocky Dwamena 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocky Dwamena Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Rocky Dwamena'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rocky Dwamena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocky Dwamena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rocky Dwamena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocky Dwamena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocky Dwamena şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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