Rocky filmi konusu nedir, kaç seriden oluşuyor? Rocky filminin oyuncuları kimler?

1976 yılında ilk seri ile izleyici karşısına çıkan Rock Filmi toplam 8 seriden oluşuyor. Azimli bir boksörün yaşadığı serüveni anlatan Rock filmi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 oscar aldı. Filmin yönetmenleri Sylvester Stallone, John G. Avildsen, Ryan Coogler, Steven Caple Jr.'dır.

ROCK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rock filminde baş karakter olan Rocky Balboa boş zamanlarında yaşadığı küçük şehrin yerel kulüplerinden birinde boks yapan amatör bir boksördür. Amerika'da yeni yılın boks maçlarının programları tamamlanmak üzeredir, ancak Apollo Creed isimli yenilmez boksör sakatlanmıştır. Bu başarılı boksörün önerisi üzerine turnuvaya adı duyulmamış amatör bir boksör alınacaktır. Bu isim de Rocky'den başkası değildir. Rocky artık yılın en önemli maçının aktörlerinden biridir ve bu zorlu hazırlanma sürecinde en büyük yardımcısı antrenörü Mickey ve büyük aşkı Adrian olacaktır.

Rocky bu ilk filmiyle izleyiciyle buluşmuş ve tüm dünya tarafından ayakta alkışlanmıştı. Ardından çekilen devam filmleriyle bir seriye dönüşen bu yapıt, aynı yıl 10 kategoride Oscar ödülüne aday olup bunlardan üçünü kazanmıştır.

ROCKY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Rolü : Rocky Balboa

Talia Shire

Rolü : Adrian Pennino

Burt Young

Rolü : Paulie Pennino

Carl Weathers

Rolü : Apollo Creed

KAÇ SERİDEN OLUŞUYOR?

İlki 1976 yılında çekilen Rocky filmi toplamda 8 filmde oluşmaktadır. Filmde yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa'nın yaşam hikâyesi anlatılır. 1977'de aday olduğu 10 daldan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 Oscar almıştır.

Rocky filmi Rocky Marciano nun boks maçlarından esinlenerek oluşturulmuştur.