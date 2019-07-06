Rodallega Denizlispor'da | Rodallega kimdir | Rodallega yaş kaç?

Bir transfer haberi de Denizlispor'dan geldi. Hugo Rodallega ismini transfer eden takımın taraftarları durumdan memnun. Peki Rodallega kimdir? Rodallega yaş kaç? Rodallega nereli?

Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra yer alacak olan ve ilk 5'de olmayı hedefleyen Denizlispor'un, Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, Türkiye'ye geldi.

İstanbul'a iniş yapan golcü futbolcuyu havalimanında taraftarlar karşıladı. Yeşil-siyahlıların Denizli'deki ilk etap çalışmalarına katılamayan Rodallega'nın sağlık kontrolünden geçerek yarından itibaren Afyonkarahisar'da devam eden kampa dahil olması bekleniyor. Türkiye'de 2015 yılından bu yana Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını giyen 34 yaşındaki Rodallega, Süper Lig'de 122 maçta 49 gol attı.

Hugo Rodallega Kimdir

Peki Rodallega kimdir? Rodallega yaş kaç? Rodallega nereli? Hugo Rodallega, 25 Temmuz 1985 yılında Kolombiya’nın El Carmelo kentinde dünyaya gelen, kariyeri boyunca yer aldığı kulüp takımlarında ve Kolombiya Milli Takımı’nda forvet pozisyonunda görev alan futbolcudur.

Hugo Rodallega’nın Kulüp Kariyeri

Hugo Rodallega, futbol kariyerine ilk olarak 2004 yılında Deportes Quindio takımında başladı ve burada profesyonel hayatına adım attı. Bir sezon burada forma giydikten sonra 43 maça çıkıp 21 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.

Ardından gelen yıllarda sırasıyla, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa ve Wigan Athletic takımlarında yer aldı. 2009 yılında transfer olduğu İngiliz kulübü Wigan Athletic ile 3 sene forma giydi ve bu süre içerisinde 112 maça çıkıp 24 kez fileleri havalandırdı.

2012-2013 sezonu öncesinde ise ligin bir başka ekibi Fulham’a geçiş yaptı. Fulham forması altında da 3 sezon forma giyen Hugo Rodallega, burada 75 maça çıkıp 15 kez gol atma başarısı gösterdi. 2014-215 sezonu sonunda takımdan ayrılma kararı alan Kolombiyalı futbolcu, 2015-2016 sezonu öncesinde ise Türkiye’ye yöneldi ve Akhisar Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

İlk sezonunda takımı ile harika bir uyum yakalayan Rodallega, 37 maçta 21 gol atma başarısı göstererek takımın değişilmez futbolcuları arasında gösterildi. 2015-2016 sezonuna da Akhisar Belediyespor formasıyla girdi.

Sezonun devre arasında ise Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu.

Hugo Rodallega’nın Milli Takım Kariyeri

Peki Rodallega kimdir? Rodallega yaş kaç? Rodallega nereli? Hugo Rodallega, milli formayı kariyerinde ilk kez 2005 yılında Kolombiya U-20 takımında giydi ve takımda 12 kez sahada görev alıp 12 kez de fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Aynı yıl içerisinde gösterdiği performans sayesinde Kolombiya Milli Takımı’na çağrıldı ve 2011 yılında kadar 43 maça çıkıp 8 kez gol atma başarısı gösterdi.

Hugo Rodallega’nın Başarıları

Deportivo Cali

Categoria Primera A: 2005