Rodallega mı ? Diagne mi ?

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak. Bir tarafta sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, diğer tarafta ise bordo-mavilileri son maçlarda attığı gollerle adeta tek başına sırtlayan Rodallega olacak.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın sonucu ligin zirvesindeki dengeleri değiştirecek. Devre arasında yaptığı takviyelerle önemli isimleri bünyesine katarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, diğer tarafta ise transfer tahtası kapalı olmasından dolayı transfer yapamayan ve yaşadığı sakatlıklarla kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'un mücadelesinde kilit isimler sahne alacak.

Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, yeni takımıyla ilk kez Trabzonspor müsabakasında forma giymesi bekleniyor. Eski takımı Kasımpaşa'da, attığı 20 golle 26 puana katkıda bulanan golcü oyuncu, bordo-mavili takım karşısında da yeni takımıyla gol arayacak.

Rodallega ise Trabzonspor'un gol umudu olacak. Bu sezon 10 gol atarak bordo-mavililerin elde ettiği 33 puanın 18'ine katkıda bulunan golcü oyuncu Galatasaray maçında da Karadeniz ekibinin gol umudu olacak. Gol krallığı yarışında ise 20 golle Diange ilk sırada yer alırken, Rodallega ise 10 golle ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA