Roderick Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roderick Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roderick Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roderick Miranda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roderick Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roderick Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roderick Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roderick Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roderick Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roderick Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roderick Miranda 30 Mart 1991 tarihinde Odivelas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Roderick Jefferson Gonçalves Miranda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roderick Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roderick Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Roderick Miranda'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roderick Miranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roderickmiranda25/

Roderick Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roderick Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roderick Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roderick Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2006 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2008 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2010 yılında Benfica

31 Ağustos 2011 yılında Servette FC

30 Haziran 2012 yılında Benfica

31 Temmuz 2012 yılında Dep. La Coruña

31 Aralık 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2017 yılında Wolverhampton

11 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

1 Eylül 2019 yılında Famalicão

31 Temmuz 2020 yılında Wolverhampton

1 Şubat 2021 yılında Gaziantep FK

1 Ekim 2021 yılında Melbourne

Roderick Miranda kimdir

Roderick Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roderick Miranda şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica

Roderick Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roderick Miranda nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Mohamed Tayeb Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tayeb Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Tayeb Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tayeb Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beka Mikeltadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Mikeltadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beka Mikeltadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Mikeltadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adel Chellali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Chellali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adel Chellali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Chellali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Stynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Stynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi