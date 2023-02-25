Roderick Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roderick Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roderick Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roderick Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roderick Miranda 30 Mart 1991 tarihinde Odivelas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Roderick Jefferson Gonçalves Miranda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roderick Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roderick Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Roderick Miranda'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roderick Miranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roderickmiranda25/

Haberin Devamı

Roderick Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roderick Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roderick Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roderick Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2006 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2008 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2010 yılında Benfica

31 Ağustos 2011 yılında Servette FC

30 Haziran 2012 yılında Benfica

31 Temmuz 2012 yılında Dep. La Coruña

31 Aralık 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2017 yılında Wolverhampton

11 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

1 Eylül 2019 yılında Famalicão

31 Temmuz 2020 yılında Wolverhampton

1 Şubat 2021 yılında Gaziantep FK

1 Ekim 2021 yılında Melbourne

Roderick Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roderick Miranda şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roderick Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.