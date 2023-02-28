Rodi Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodi Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodi Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodi Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodi Ferreira 29 Mayıs 1998 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodi David Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodi Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodi Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodi Ferreira'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodi Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodi Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodi Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodi Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

15 Ağustos 2017 yılında CA Temperley

31 Aralık 2017 yılında Olimpia

22 Ocak 2018 yılında Leixões

30 Haziran 2018 yılında Olimpia

1 Temmuz 2018 yılında 3 de Febrero

31 Aralık 2018 yılında Olimpia

2 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

2 Ocak 2020 yılında Nacional

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

15 Şubat 2021 yılında Confiança-SE

28 Şubat 2021 yılında Olimpia

1 Mart 2021 yılında CD Capiatá

30 Haziran 2021 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında Guaraní

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Rodi Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodi Ferreira şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodi Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olimpia.

Paraguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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