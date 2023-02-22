Rodinei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodinei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodinei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodinei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodinei 29 Ocak 1992 tarihinde Tatuí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodinei Marcelo de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodinei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Rodinei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodinei'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodinei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pretinhorodi_oficial/

Rodinei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodinei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodinei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodinei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2012 yılında Marcílio Dias

24 Mayıs 2012 yılında Avaí FC U20

1 Haziran 2012 yılında Corinthians

2 Nisan 2013 yılında Avaí FC

31 Mayıs 2013 yılında Avaí FC U20

1 Haziran 2013 yılında CRAC (GO)

30 Kasım 2013 yılında Avaí FC

1 Ocak 2014 yılında Penapolense-SP

30 Nisan 2014 yılında Avaí FC

1 Mayıs 2014 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2014 yılında Avaí FC

1 Ocak 2015 yılında Vitoria-SP

2 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında Vitoria-SP

2 Ocak 2016 yılında Flamengo

1 Ocak 2020 yılında Internacional

30 Mayıs 2021 yılında Flamengo

1 Ocak 2023 yılında Olimpiakos

Rodinei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodinei şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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