Rodion Kabakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodion Kabakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodion Kabakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodion Kabakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodion Kabakov 22 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кабаков Родион Семёнович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodion Kabakov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodion Kabakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodion Kabakov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodion Kabakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodion Kabakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Rodion Kabakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodion Kabakov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.
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