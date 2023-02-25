Rodion Pechura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodion Pechura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodion Pechura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodion Pechura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodion Pechura 24 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Печура Родион Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodion Pechura Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodion Pechura'nin FK Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodion Pechura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodion Pechura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodion Pechura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodion Pechura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2022 yılında FK Minsk

Rodion Pechura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodion Pechura şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Rodion Pechura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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