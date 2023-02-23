Rodney Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Antwi 3 Kasım 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Antwi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Rodney Antwi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rodney Antwi'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodney Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodney Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Utrecht U21

31 Ocak 2017 yılında FC Volendam

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

24 Ocak 2020 yılında Wadi Degla

31 Ekim 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Kasım 2020 yılında Wadi Degla

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2022 yılında Ingulets

21 Mart 2022 yılında FK Jerv

30 Haziran 2022 yılında Ingulets

19 Eylül 2022 yılında Spartak Varna

Rodney Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Antwi şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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