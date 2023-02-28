Rodney Pedrozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Pedrozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Pedrozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Pedrozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Pedrozo 5 Eylül 1993 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodney Miguel Pedrozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Pedrozo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodney Pedrozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodney Pedrozo'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodney Pedrozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Pedrozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodney Pedrozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Pedrozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında General Diaz

29 Ekim 2020 yılında CS San Lorenzo

14 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

1 Temmuz 2021 yılında CS San Lorenzo

4 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

Rodney Pedrozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Pedrozo şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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