Rodolfo Grazziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Grazziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodolfo Grazziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodolfo Grazziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodolfo Grazziani 6 Ekim 2002 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rodolfo Rafael Grazziani González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodolfo Grazziani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RedanSports yapmaktadır. Rodolfo Grazziani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına - tarihinde katılmıştır. Rodolfo Grazziani'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodolfo Grazziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodolfo Grazziani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodolfo Grazziani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodolfo Grazziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodolfo Grazziani şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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