Rodolfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodolfo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodolfo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodolfo 21 Mayıs 1992 tarihinde São Manuel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodolfo José da Silva Bardella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodolfo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodolfo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodolfo'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodolfo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodolfo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodolfo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodolfo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2015 yılında Bragantino

30 Kasım 2015 yılında Capivariano FC

6 Mayıs 2016 yılında CRB

2 Eylül 2016 yılında Capivariano FC

16 Eylül 2016 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2016 yılında Capivariano FC

6 Nisan 2017 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2017 yılında Capivariano FC

10 Ocak 2018 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2018 yılında Capivariano FC

19 Temmuz 2018 yılında Paraná

6 Eylül 2018 yılında Fortaleza

6 Eylül 2018 yılında Capivariano FC

6 Aralık 2018 yılında Capivariano FC

7 Ocak 2019 yılında Mirassol-SP

10 Nisan 2019 yılında Capivariano FC

12 Nisan 2019 yılında Cuiabá-MT

8 Aralık 2019 yılında Capivariano FC

13 Ocak 2020 yılında América-MG

28 Eylül 2020 yılında Capivariano FC

2 Ekim 2020 yılında América-MG

11 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında América-MG

19 Ocak 2023 yılında Novorizontino

31 Aralık 2023 yılında América-MG

Rodolfo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodolfo şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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