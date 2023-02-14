Rodri Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodri Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodri Alonso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodri Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodri Alonso

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodri Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodri Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodri Alonso 4 Ocak 2003 tarihinde Castellón de la Plana şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Alonso Martín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodri Alonso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Rodri Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodri Alonso'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodri Alonsoboyu ve yaşı kaç

Rodri Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodri Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodri Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodri Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Roda U19

1 Temmuz 2020 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

27 Ocak 2023 yılında Albacete

30 Haziran 2023 yılında Villarreal CF B

Rodri Alonso kimdir

Rodri Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodri Alonso şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Rodri Alonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Rodri Alonso nereli

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