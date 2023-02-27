Rodri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodri 9 Şubat 1989 tarihinde Orihuela şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Gómez Mateo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rodri'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Orihuela CF

1 Temmuz 2008 yılında Bilinmiyor

14 Mayıs 2014 yılında Sindri

21 Şubat 2015 yılında Grindavík

22 Şubat 2020 yılında KA Akureyri

Rodri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodri şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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