Rodri Tarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodri Tarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodri Tarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodri Tarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodri Tarin 5 Temmuz 1996 tarihinde Chiva şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Tarín Higón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodri Tarin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Rodri Tarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodri Tarin'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodri Tarin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodrigotarin

http://www.instagram.com/rodritarin/

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Rodri Tarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodri Tarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodri Tarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodri Tarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CF Cracks

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

31 Ocak 2022 yılında Real Oviedo

Rodri Tarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodri Tarin şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Rodri Tarin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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