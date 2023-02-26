Rodrick Kabwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrick Kabwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrick Kabwe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrick Kabwe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rodrick Kabwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrick Kabwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrick Kabwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrick Kabwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrick Kabwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrick Kabwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrick Kabwe 30 Kasım 1992 tarihinde Ndola şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrick Kabwe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG - Media Sports Group yapmaktadır. Rodrick Kabwe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrick Kabwe'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrick Kabwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrick Kabwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrick Kabwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrick Kabwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Forest Rangers

1 Ocak 2011 yılında Kabwe Warriors

1 Ocak 2013 yılında Zanaco FC

1 Ocak 2017 yılında Ajax Cape Town

21 Ekim 2020 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2021 yılında Zanaco FC

27 Ocak 2022 yılında Sekhukhune

Rodrick Kabwe kimdir

Rodrick Kabwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrick Kabwe şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Rodrick Kabwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zambiya takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrick Kabwe nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Amirmohammad Houshmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirmohammad Houshmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amirmohammad Houshmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirmohammad Houshmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veli Mothwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veli Mothwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veli Mothwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veli Mothwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Mohtasham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matin Mohtasham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Mohtasham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jody February kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jody February Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jody February kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jody February Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi