Rodrick Kabwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrick Kabwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrick Kabwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrick Kabwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrick Kabwe 30 Kasım 1992 tarihinde Ndola şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrick Kabwe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG - Media Sports Group yapmaktadır. Rodrick Kabwe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrick Kabwe'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrick Kabwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrick Kabwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrick Kabwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrick Kabwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Forest Rangers

1 Ocak 2011 yılında Kabwe Warriors

1 Ocak 2013 yılında Zanaco FC

1 Ocak 2017 yılında Ajax Cape Town

21 Ekim 2020 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2021 yılında Zanaco FC

27 Ocak 2022 yılında Sekhukhune

Rodrick Kabwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrick Kabwe şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Rodrick Kabwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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