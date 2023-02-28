Rodrigo Alborno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Alborno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Alborno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Alborno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Alborno 12 Ağustos 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Alborno Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Alborno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rodrigo Alborno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Alborno'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Alborno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Alborno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Alborno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Alborno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Libertad

1 Ağustos 2011 yılında Inter U19

14 Temmuz 2012 yılında Novara

30 Ocak 2013 yılında Inter U19

12 Temmuz 2013 yılında Cittadella

30 Haziran 2014 yılında Inter

1 Temmuz 2016 yılında Libertad

1 Temmuz 2017 yılında CD Capiatá

31 Aralık 2017 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında River Plate

15 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

8 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

1 Temmuz 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Rodrigo Alborno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Alborno şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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