Rodrigo Aliendro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Aliendro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Aliendro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Aliendro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Aliendro 16 Şubat 1991 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Aliendro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Aliendro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Aliendro'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Aliendro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Aliendro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Aliendro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Aliendro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2013 yılında CA Ituzaingó

30 Haziran 2014 yılında Chacarita Jrs

15 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

27 Haziran 2022 yılında River Plate

Rodrigo Aliendro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Aliendro şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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