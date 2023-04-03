Rodrigo Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Almeida 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Almeida Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rodrigo Almeida'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Almeida şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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