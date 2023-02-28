Rodrigo Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Amarilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Amarilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Amarilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Amarilla 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Daniel Amarilla Rodas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Amarilla Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Rodrigo Amarilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Amarilla'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Amarilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Amarilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Amarilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Amarilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Rodrigo Amarilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Amarilla şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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