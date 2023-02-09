Rodrigo Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Andrade 4 Haziran 1997 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Rodrigo Andrade Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Andrade Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Rodrigo Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Andrade'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında EC Vitória

14 Ekim 2020 yılında CSA

31 Ocak 2021 yılında EC Vitória

22 Şubat 2021 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında EC Vitória

Rodrigo Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Andrade şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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