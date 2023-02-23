Rodrigo Arciero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Arciero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Arciero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Arciero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Arciero 12 Mart 1993 tarihinde Ushuaia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Sebastián Arciero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Arciero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Rodrigo Arciero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Arciero'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Arciero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Arciero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Arciero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Arciero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında All Boys

1 Ocak 2016 yılında CA Talleres

22 Temmuz 2016 yılında Ind. Rivadavia

1 Ağustos 2017 yılında Patronato

10 Temmuz 2018 yılında Banfield

27 Ocak 2021 yılında SJK Seinäjoki

23 Ocak 2022 yılında FC Inter

Rodrigo Arciero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Arciero şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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