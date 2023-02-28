Rodrigo Arevalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Arevalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Arevalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Arevalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Arevalo 14 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Fredy Arévalo Portillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Arevalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Arevalo'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Arevalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Arevalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Temmuz 2019 yılında 3 de Febrero
1 Temmuz 2022 yılında Trinidense
Rodrigo Arevalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Arevalo şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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