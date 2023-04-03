Rodrigo Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Atencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Atencio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Atencio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Atencio 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Atencio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Atencio'nin CA Independiente II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Atencio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Atencio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Indep'te II
20 Ocak 2023 yılında Dock Sud
31 Aralık 2023 yılında Indep'te II
Rodrigo Atencio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Atencio şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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