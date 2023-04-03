Rodrigo Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Atencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rodrigo Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Atencio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.