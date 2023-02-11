Rodrigo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Ayala 11 Ağu 1994 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Elvio Ayala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Ayala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Ayala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Ayala'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Estudiantes II

11 Temmuz 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes II

31 Temmuz 2017 yılında San Carlos

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes II

5 Temmuz 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

31 Ekim 2020 yılında Sp. Peñarol

9 Şubat 2021 yılında Comunicaciones

4 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Rodrigo Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Ayala şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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