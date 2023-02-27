Rodrigo Bassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Bassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Bassani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Bassani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Bassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Bassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Bassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Bassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Bassani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Bassani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Bassani 17 Ekim 1997 tarihinde Sao Paolo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Bassani da Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Bassani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Rodrigo Bassani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Bassani'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Bassani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Bassani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Bassani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Bassani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2018 yılında Guarani-SC

30 Kasım 2018 yılında Ituano

2 Eylül 2019 yılında KSV Roeselare

18 Ocak 2020 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2020 yılında Morelia

9 Kasım 2020 yılında Suzano-SP

19 Şubat 2021 yılında Maringá FC

23 Mayıs 2021 yılında Suzano-SP

8 Temmuz 2021 yılında Figueirense FC

31 Ekim 2021 yılında Suzano-SP

1 Ocak 2022 yılında Juventude

14 Nisan 2022 yılında Figueirense FC

2 Ocak 2023 yılında Juventude

10 Ocak 2023 yılında Figueirense FC

13 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Rodrigo Bassani kimdir

Rodrigo Bassani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Bassani şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Bassani nereli

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