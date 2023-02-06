Rodrigo Bazilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Bazilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Bazilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Bazilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Bazilio 6 Mart 2003 tarihinde Barra do Garças şehrinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Bazilio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Bazilio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Bazilio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Bazilio'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Bazilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Bazilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Bazilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Bazilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Rodrigo Bazilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Bazilio şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Bazilio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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