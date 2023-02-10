Rodrigo Bogarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Bogarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Bogarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Bogarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Bogarin 24 Mayıs 1997 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Manuel Bogarín Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Bogarin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Rodrigo Bogarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Bogarin'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Bogarin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigo_bogarin/

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Rodrigo Bogarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Bogarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Bogarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Bogarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Guaraní

7 Ocak 2019 yılında Libertad

23 Ocak 2023 yılında Defensa

Rodrigo Bogarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Bogarin şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Bogarin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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