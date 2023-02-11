Rodrigo Cabalucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cabalucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cabalucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cabalucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cabalucci 22 Temmuz 1992 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cabalucci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Cabalucci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cabalucci'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cabalucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Cabalucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Cabalucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cabalucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Douglas Haig

22 Temmuz 2016 yılında Olimpo

1 Ocak 2019 yılında Agropecuario

1 Temmuz 2019 yılında Olimpo

13 Temmuz 2021 yılında Douglas Haig

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Rodrigo Cabalucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cabalucci şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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