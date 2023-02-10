Rodrigo Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cabral 8 Ağu 2000 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Federico Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cabral Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Cabral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cabral'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Huracán II

11 Ağu 2020 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Rodrigo Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cabral şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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