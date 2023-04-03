Rodrigo Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cabrera 7 Ağustos 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Emmanuel Cabrera Aquino şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cabrera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Cabrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cabrera'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cabrera şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Cabrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.